В России разрабатывают "умные" взрыватели для РСЗО

На данный момент оборонный проект находится на стадии предварительных испытаний.

На "Техмаше" были проведены предварительные испытания "умных" взрывателей для новых реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора научно-производственного концерна Александра Кочкина.

Речь идёт о современных боеприпасах, которые превосходят существующие образцы по характеристикам и показателям эффективности.

— Мы находимся на этапе предварительных испытаний, выявляем все проблемные вопросы, но динамика достаточно положительная, — отметил Кочкин.

Ранее Лайф писал, что концерн "Техмаш" приступит к разработке 40-миллиметровых гранатомётных выстрелов с функцией управляемого дистанционного подрыва, так называемых умных боеприпасов.