Ляшко сделал замечание Зеленскому из-за русского языка на инаугурации

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Ляшко сделал замечание Зеленскому из-за русского языка на инаугурации

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Фото: © Facebook / Олег Ляшко

Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко сделал замечание президенту Украины Владимиру Зеленскому, который перешёл на русский язык, обращаясь к жителям Донбасса.

Главной задачей для начала диалога должно стать возвращение всех украинских пленных, — заявил Зеленский на русском языке, выступая в Раде во время церемонии инаугурации.

Они понимают украинский, — выкрикнул Ляшко из зала в ответ на слова президента.

Благодарю вас за то, что вы продолжаете делить украинцев, господин Ляшко, — ответил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что жители Донбасса — не чужие для Киева, и назвал первой задачей на посту главы государства прекращение огня на востоке Украины.

Лайф ведёт прямую трансляцию церемонии инаугурации Владимира Зеленского, которая проходит в Киеве.

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