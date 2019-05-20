Ляшко сделал замечание Зеленскому из-за русского языка на инаугурации

Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко сделал замечание президенту Украины Владимиру Зеленскому, который перешёл на русский язык, обращаясь к жителям Донбасса.

— Главной задачей для начала диалога должно стать возвращение всех украинских пленных, — заявил Зеленский на русском языке, выступая в Раде во время церемонии инаугурации.

— Они понимают украинский, — выкрикнул Ляшко из зала в ответ на слова президента.

— Благодарю вас за то, что вы продолжаете делить украинцев, господин Ляшко, — ответил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что жители Донбасса — не чужие для Киева, и назвал первой задачей на посту главы государства прекращение огня на востоке Украины.

Лайф ведёт прямую трансляцию церемонии инаугурации Владимира Зеленского, которая проходит в Киеве.