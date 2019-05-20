Зеленский предложил Правительству Украины уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кабмину уйти в отставку. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи, цитируя "американского актёра, который стал классным президентом", как выразился сам Зеленский. Речь идёт, разумеется, о Рональде Рейгане, который однажды заявил: "Правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы".

— Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, ЧТО мы не сможем сделать. Это неправда — можете: вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах, — сказал Зеленский, обращаясь к парламенту.

Также он заявил, что нужно уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора страны Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака. Для выполнения этой задачи Зеленский дал два месяца.

Кроме того, в ходе своей инаугурации новый президент Украины объявил о роспуске Верховной рады страны.