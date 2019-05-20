Зеленский пообещал дать гражданство Украины всем, кто готов строить новую страну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даст гражданство всем украинцам, проживающим в разных странах мира, готовым строить новую, сильную страну.

— Я обращаюсь ко всем украинцам в мире — нас 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке, я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью дам украинское гражданство, — отметил Зеленский в ходе церемонии инаугурации.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На новом посту он уже успел объявить о роспуске Верховной рады.