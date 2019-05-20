Зеленский попросил чиновников не вешать его портреты: Президент — не икона

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил парламентариев не вешать его портрет в кабинетах, заявив, что президент не является иконой.

— Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было моих портретов. Потому что президент — это не икона, не идол. Президент — это не портрет, — заявил Зеленский.

Президент Украины предложил чиновникам вместо своего портрета повесить на стены кабинетов снимки их детей.

— Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза, — сказал украинский лидер, выступая на церемонии инаугурации.

Ранее Лайф сообщал, что вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал первоочередной задачей на посту главы государства прекращение огня в Донбассе.