Зеленский попросил чиновников не вешать его портреты: Президент — не икона

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Зеленский попросил чиновников не вешать его портреты: Президент — не икона

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Фото: © Официальный сайт Владимира Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил парламентариев не вешать его портрет в кабинетах, заявив, что президент не является иконой.

Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было моих портретов. Потому что президент — это не икона, не идол. Президент — это не портрет, — заявил Зеленский.

Президент Украины предложил чиновникам вместо своего портрета повесить на стены кабинетов снимки их детей.

Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза, — сказал украинский лидер, выступая на церемонии инаугурации.

Ранее Лайф сообщал, что вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал первоочередной задачей на посту главы государства прекращение огня в Донбассе.

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