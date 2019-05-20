Макгрегор выложил фото с Овечкиным и подписал его цитатой из Булгакова

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Макгрегор выложил фото с Овечкиным и подписал его цитатой из Булгакова

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал в своём твиттере фотографию с российским хоккеистом Александром Овечкиным, которую сопроводил подписью из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" на русском языке.

Рукописи не горят, — написал Макгрегор.

Кроме того, Александра Овечкина боец назвал "настоящим русским".

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