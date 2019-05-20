Скончалась 22-летняя дочь сооснователя Slipknot

Обращаясь к поклонникам, музыкант призвал уважать право его семьи на личную жизнь в это тяжёлое время.

Сооснователь ню-метал-группы Slipknot Шон Крейен потерял 22-летнюю дочь. Об этом сообщается на странице музыкального коллектива в "Твиттере".

Габриэль Крейен скончалась 18 мая. Что стало причиной смерти, не сообщается. Обращаясь к поклонникам, Шон призвал уважать право его семьи на личную жизнь в это тяжёлое время.

У 49-летнего Крейена остались ещё два сына и старшая дочь.