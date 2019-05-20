Алине Загитовой грозит штраф за езду без прав

Управление ГИБДД по Удмуртии начало проверку видео, на котором олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ведёт автомобиль. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка начата в связи с тем, что в Сети появилось видео, как спортсменка едет по дороге за рулём авто, но ей ещё не исполнилось 18 лет. 18 мая Загитовой исполнилось 17 лет. Соответственно, водительских прав у неё нет.

— По данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), — заявили Лайфу.

Загитовой грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Проверка может длиться до двух месяцев.