Зеленский пообещал сделать всё, чтобы украинцы не плакали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие пять лет на посту главы государства он сделает всё, чтобы жители Незалежной не плакали. Соответствующее заявление он сделал в ходе торжественного заседания в Верховной раде.
Кроме того, Зеленский добавил, что улыбки на лицах жителей Украины были главной миссией на протяжении всей его жизни.
— Дорогой народ, на протяжении своей жизни я пытался делать всё, чтобы украинцы улыбались. Это я чувствовал так сердцем, это была не только моя работа — это была моя миссия. Следующие пять лет я сделаю всё, украинцы, чтобы вы не плакали, — сказал политик.
Ранее сообщалось, что Зеленский официально стал президентом Украины. На высшем посту он уже успел объявить о роспуске Верховной рады.
Кроме того, он отметил, что прекращение огня в Донбассе является для него первостепенной задачей на посту главы государства.
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