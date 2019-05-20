Bugatti планирует выпустить электромобиль

Французский автоконцерн Bugatti планирует выпустить первый в истории марки полностью электрический автомобиль. Об этом порталу motor1.com рассказал президент компании Стефан Винкельманн.
Планируется, что электрокар будет создан для повседневного использования.
Внешне новинка может получиться абсолютно непохожей на всё то, что ныне можно увидеть на дорогах, а потенциальных покупателей может обрадовать его цена, которая, правда, по-прежнему будет на уровне нескольких миллионов долларов.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени