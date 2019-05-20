Bugatti планирует выпустить электромобиль

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Bugatti планирует выпустить электромобиль

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Фото: © Pixabay

Внешне новинка может получиться абсолютно непохожей на всё то, что ныне можно увидеть на дорогах.

Французский автоконцерн Bugatti планирует выпустить первый в истории марки полностью электрический автомобиль. Об этом порталу motor1.com рассказал президент компании Стефан Винкельманн.

Планируется, что электрокар будет создан для повседневного использования.

Внешне новинка может получиться абсолютно непохожей на всё то, что ныне можно увидеть на дорогах, а потенциальных покупателей может обрадовать его цена, которая, правда, по-прежнему будет на уровне нескольких миллионов долларов.

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