Силы ПВО отразили атаку террористов на авиабазу Хмеймим

Российская авиабаза Хмеймим вечером 19 мая подверглась попытке нападения со стороны боевиков "Джебхат ан-нусры"* с помощью реактивной системы залпового огня. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, атаку отразили дежурные силы ПВО.

— Около 20:00 в воскресенье с территории идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе террористами было выпущено шесть реактивных снарядов. Дежурными силами ПВО авиабазы все снаряды были уничтожены, — рассказали в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что авиабаза функционирует в штатном режиме, разрушений и пострадавших в результате попытки нападения нет.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в провинции Идлиб террористы готовят провокацию с химическим оружием.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда