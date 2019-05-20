Солдат почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео

Конфуз произошёл у трибуны Верховной рады прямо во время церемонии инаугурации нового лидера Незалежной.

Небольшое ЧП произошло в первые секунды после того, как Владимир Зеленский официально вступил в права президента Украины. Сразу после того как председатель ЦИК передала ему удостоверение главы государства, Зеленский положил заветную "корочку" на специальную подушку, которую держал представитель почётного караула. Затем военный торжественным шагом вернулся на исходную позицию — слева от трибуны Верховной рады. В этот момент удостоверение соскользнуло с подушки и оказалось на полу.

По данным украинских СМИ, поднимать документ кинулись депутаты из фракции "Самопомич".

Это не первый конфуз, случившийся во время инаугурации украинских президентов. Так, в 2010 году во время церемонии вступления Виктора Януковича в должность главы государства прямо перед ним закрылись двери при входе в здание Верховной рады.

А во время инаугурации Петра Порошенко солдат почётного караула упал в обморок. Аналогичные знаки затем преследовали его на протяжении всего периода президентства. Например, в марте прошлого года на праздновании годовщины образования Нацгвардии страны знаменосец Порошенко тоже потерял сознание в прямом эфире, а ещё — на военном параде ко Дню независимости Украины в августе 2018-го. А 6 мая женщина-военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко в Донецкой области.