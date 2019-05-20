Глава Рособрнадзора призвал не покупать материалы ЕГЭ у мошенников

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Глава Рособрнадзора призвал не покупать материалы ЕГЭ у мошенников

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Фото: © РИА "Новости" / Александр Кряжев

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов во время горячей линии по вопросам проведения ЕГЭ-2019 призвал его участников не покупать экзаменационные материалы у мошенников до дня теста.

Хочу обратиться ко всем участникам ЕГЭ и к родителям: не нужно покупать у каких-то мошенников якобы экзаменационные задания ЕГЭ до начала экзамена, тратить на это силы и деньги, — заявил Кравцов.

Он также напомнил, что использование шпаргалок и сотовых телефонов может привести к тому, что результат экзамена может быть аннулирован.

Добавим, что основной период ЕГЭ-2019 пройдёт с 27 мая по 1 июля. Ранее врачи посоветовали школьникам отказаться от приёма успокоительных во время экзаменов.

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