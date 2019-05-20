Россияне смогут вечером увидеть МКС, выглянув в окно

Жители большей части России смогут вечером увидеть Международную космическую станцию, сообщила пресс-служба Московского планетария.

Заметить МКС невооружённым глазом можно будет после 22:00 — станция предстанет в виде яркой быстро двигающейся звезды.

Рассчитать время и траекторию полёта можно на сайте, уточнив своё местоположение.

Как уточняется, МКС всегда движется с запада на восток, совершая один виток приблизительно за полтора часа. Станция становится видимой с Земли при совпадении нескольких факторов: когда освещается Солнцем и отражает солнечный свет так же, как Луна, на определённом отрезке траектории.

В связи с этим жители российской столицы смогут наблюдать МКС по вечерам и ночью с 20 по 29 мая.