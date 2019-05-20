В Кремле заявили, что вопроса о принадлежности Крыма не существует

Полуостров Крым входит в состав России, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о намерении вернуть полуостров в состав Незалежной.

— Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может — это один из регионов РФ, — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, пообещал, что страна "вернёт себе Крым". В Госдуме слова Зеленского назвали "заунывной Петиной песней".