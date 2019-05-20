В Домодедове задержали дачников, забивших соседа тяпкой

В Домодедовском районе задержали двух мужчин, которых подозревают в избиении соседа до смерти. Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.
Инцидент произошёл в дачном посёлке "Северка-2" в микрорайоне Барыбино в субботу, 18 мая. По предварительным данным, между несколькими соседями произошёл конфликт, который перерос в драку. В результате подозреваемые нанесли 46-летнему мужчине удары тяпкой по голове и шее.
Как отметили в ведомстве, от полученных повреждений он скончался на месте.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности". Расследование инцидента продолжается.
Подозреваемым грозит срок лишения свободы до пятнадцати лет.
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