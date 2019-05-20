В Домодедове задержали дачников, забивших соседа тяпкой

Смертельные травмы были нанесены по голове и шее 46-летнего мужчины, теперь подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В Домодедовском районе задержали двух мужчин, которых подозревают в избиении соседа до смерти. Об этом сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошёл в дачном посёлке "Северка-2" в микрорайоне Барыбино в субботу, 18 мая. По предварительным данным, между несколькими соседями произошёл конфликт, который перерос в драку. В результате подозреваемые нанесли 46-летнему мужчине удары тяпкой по голове и шее.

Как отметили в ведомстве, от полученных повреждений он скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности". Расследование инцидента продолжается.

Подозреваемым грозит срок лишения свободы до пятнадцати лет.