Песков отреагировал на признание Трампа о хакерской атаке США против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что кибератаки США против РФ находят своё подтверждение.

— Причастность официального Вашингтона к кибератакам в данном случае подтверждается. И наоборот, мы говорили, говорим и будем говорить о том, что Российское государство не имеет никакого отношения и никогда не имело отношения к каким-либо преступлениям в киберобласти, — заявил Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о имевших место быть кибератаках против РФ осенью 2018 года во время промежуточных выборов.

Также Песков добавил, что не располагает какой-либо детальной информацией по этому поводу.