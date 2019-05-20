Песков оценил третье место России на Евровидении

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "достаточно высоким" третье место, которое певец Сергей Лазарев занял на Евровидении в Тель-Авиве.

— Квалифицированно может сказать только Министерство культуры. Но третье место — достаточно высокое место, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что в Кремле не могут судить о предвзятом отношении к России на международном песенном конкурсе.

Напомним, финал Евровидения прошёл 18 мая в Тель-Авиве. За победу в песенном конкурсе боролись представители 26 государств. Первое место по итогам голосования жюри и зрителей занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, второе — итальянец Mahmood, третье — представитель России Сергей Лазарев. После объявления результатов российский исполнитель заявил о предвзятости к РФ, которая сказывается на итогах Евровидения.