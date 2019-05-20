У Путина на повестке дня нет контактов с вступившим в права президента Зеленским

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактировать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который только сегодня утром вступил в свои права после прошедшей церемонии инаугурации. Об этом журналистам сообщили в понедельник в Кремле.
— Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет, — заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, что во время своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает Верховную раду. Кроме того, он потребовал отменить депутатскую неприкосновенность и вернуть криминальную ответственность за незаконное обогащение. Кабмину он тоже предложил написать заявления об отставке. А среди тех, с кем Зеленский намерен распрощаться в первую очередь, он назвал главу СБУ, министра обороны и генпрокурора страны. Двое первых уже написали заявления, Луценко — ещё нет.
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