У Путина на повестке дня нет контактов с вступившим в права президента Зеленским

Что касается поздравлений, в Кремле заявили, что Путин будет поздравлять Зеленского "с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины" и в сфере нормализации российско-украинских отношений.

Президент России Владимир Путин пока не планирует контактировать со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который только сегодня утром вступил в свои права после прошедшей церемонии инаугурации. Об этом журналистам сообщили в понедельник в Кремле.

— Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет, — заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что во время своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что распускает Верховную раду. Кроме того, он потребовал отменить депутатскую неприкосновенность и вернуть криминальную ответственность за незаконное обогащение. Кабмину он тоже предложил написать заявления об отставке. А среди тех, с кем Зеленский намерен распрощаться в первую очередь, он назвал главу СБУ, министра обороны и генпрокурора страны. Двое первых уже написали заявления, Луценко — ещё нет.