Песков о скандале с вице-канцлером Австрии: Россия не имеет к этому отношения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не имеет отношения к скандалу с вице-канцлером Австрии Хайнц-Кристианом Штрахе, который привёл его к отставке с поста.

— Я не могу никак расценивать появление этого видео, потому что это не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству, — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что неизвестно, является ли появившаяся на видео женщина россиянкой, а потому история не имеет к РФ никакого отношения.

Скандал разгорелся, когда в распоряжение общественности попало видео, подтверждающее сотрудничество Штрахе с россиянкой, которая якобы пообещала политику помощь на выборах в 2017 году. По данным СМИ, в обмен гражданка РФ попросила передать ей часть госзаказов. После этого Штрахе ушёл в отставку, а канцлер страны Себастьян Курц заявил, что не намерен продолжать работать с ним в коалиционном правительстве, и объявил новые выборы.