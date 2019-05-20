Huawei рассказала, что станет с её смартфонами после бойкота Google

Google заявила о бойкоте Huawei. В частности, стало известно, что корпорация больше не будет предоставлять вендору своё программное обеспечение: Android и свои сервисы. В свою очередь, Huawei рассказала, что станет с её Android-устройствами после этого конфликта.

Сегодня утром появилась информация о том, что в рамках торговой войны между США и Китаем ряд технологических компаний объявили бойкот производителю смартфонов Huawei. В числе организаций, конфликтующих с китайской компанией, оказалась и корпорация Google. Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, написал, что Google больше не будет предоставлять Huawei новое программное обеспечение. Формально Android OS из смартфонов китайского вендора никуда не исчезнет. Но стоял большой вопрос относительно будущего устройств из Поднебесной.

Huawei в официальном комментарии, который пришёл в редакцию Лайфа, заявила, что все их вышедшие и продающиеся смартфоны продолжат работать. Также вендор рассказал, что станет с гаджетами в дальнейшем.

— Huawei продолжит предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке. Мы будем продолжать создавать безопасную и устойчивую программную экосистему для обеспечения лучшего опыта использования для пользователей Huawei во всём мире, — уверяет китайская компания.

На вопрос о том, на какой операционной системе будут работать ещё не вышедшие гаджеты Huawei, компания не ответила.