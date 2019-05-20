Песков назвал процент выполненных поручений Путина

86% из 17,5 тысячи поручений президента России Владимира Путина с 2012 по 2019 год выполнено. Такую статистику журналистам привёл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— В целом достаточно высокий процент по исполнению поручений президента — это почти 86%, — сказал представитель Кремля.
По его словам, 47% поручений выполняется в срок, остальные по согласованию с Администрацией Президента РФ. В то же время Песков не смог уточнить, в каких регионах и по каким проблемам самая низкая исполнительская дисциплина.
Напомним, что ранее Песков обещал рассказать о нарушителях поручений президента.
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