Парубий об инаугурации Зеленского: Было весело

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что церемония инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского была весёлой, и поблагодарил его за участие в заседании парламента.

— Спасибо за участие в торжественном заседании. Было весело. Спасибо президенту Украины за участие в торжественном заседании Верховной рады Украины, — заявил Парубий в завершение заседания.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На новом посту он уже успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству страны.