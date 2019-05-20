Парубий об инаугурации Зеленского: Было весело

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Парубий об инаугурации Зеленского: Было весело

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Фото: © РИА "Новости"

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что церемония инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского была весёлой, и поблагодарил его за участие в заседании парламента.

Спасибо за участие в торжественном заседании. Было весело. Спасибо президенту Украины за участие в торжественном заседании Верховной рады Украины, — заявил Парубий в завершение заседания.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На новом посту он уже успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству страны.

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