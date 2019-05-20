Порошенко намерен баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах

По словам бывшего лидера Незалежной, он гордится результатами своего пятилетнего правления.

Бывший лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что попытается принять участие в следующих президентских выборах в стране. Об этом политик заявил в интервью немецкой газете Die Welt.

— Да, я останусь в политике и охотно помогу новому президенту советом, если он будет в нём нуждаться. И да, я буду искать возможность для того, чтобы принять участие в следующих президентских выборах, — сказал экс-президент.

Кроме того, Порошенко отметил, что его возможное выдвижение на пост главы государства через пять лет не связано с тем, что он желает остаться у власти. По его словам, он собирается продолжить политическую карьеру, поскольку не хочет допустить потери достигнутого за годы своего правления.

Также Порошенко отметил, что "горд пятью годами своего президентства", при этом своими главными достижениями политический деятель считает "усиление стабильности и сопротивляемости украинского общества", "независимость православной церкви", "защиту украинского языка" и создание "боеспособной украинской армии".

При этом политик назвал своей основной неудачей продолжительный конфликт в Донбассе. Однако ответственность за это он возложил на Россию.

— Я уверен, что европейская солидарность с Украиной будет продолжаться, если Украина сама не будет делать ошибок. Поэтому важно, чтобы новый президент осознавал ответственность и придерживался принципов, которые мы выработали за последние пять лет, — добавил политик.

Ранее Лайф писал, что бывший президент Украины Порошенко подвёл итоги президентства перед инаугурацией Зеленского и рассказал, о чём сожалеет сильнее всего.