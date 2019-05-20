Савченко пообещала помочь Зеленскому, если он будет "держать марку"

Она также удивилась, почему народные депутаты и бывшие президенты Незалежной находились на церемонии с грустными лицами.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила о готовности помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот "будет держать марку". Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

— Я считаю, что если он будет держать дальше марку и достигать результатов, то мы ему поможем, — заявила Савченко.

Она отметила искренность слов Зеленского во время торжественного заседания Рады, а также удивилась, почему народные депутаты и бывшие президенты Незалежной находились на церемонии с грустными лицами.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На новом посту он уже успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству страны.