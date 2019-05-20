Путин продолжит контакт с Медведчуком по гуманитарным инициативам в Донбассе

Президент России Владимир Путин продолжит взаимодействие с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, если тот сможет реализовать гуманитарные инициативы, в том числе по вопросу удерживаемых в Донбассе лиц. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— И если Медведчук сможет, скажем так, с украинской стороны вот эти вот свои инициативы, гуманитарные инициативы, очень нужные инициативы, действительно эффективно реализовывать, то, безусловно, можно сказать, что эта работа его будет продолжаться, — заявил Песков.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции президента Украины Владимира Зеленского. Медведчук подчеркнул, что с Петром Порошенко уходит эпоха псевдореформ и русофобии, отметив, что занимавший пост президента предприниматель пять лет "работал на раскол Украины".