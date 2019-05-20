Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Члену фракции БПП понадобилась помощь медиков из-за высокого давления, говорят, перенервничал.

Журналисты и депутаты, покидающие здание Верховной рады после инаугурации Владимира Зеленского, обратили внимание на карету скорой помощи, которая дежурила у входа. Оказалось, что экстренная помощь медиков понадобилась члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку.

65-летнего депутата увезли с церемонии в больницу с гипертоническим кризом. Местные СМИ утверждают, что давление у Паламарчука подскочило на фоне заявления Зеленского о роспуске украинского парламента.

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.

К слову, это не первый инцидент, которым отметилась инаугурация нового украинского лидера. Лайф уже сообщал, что солдат почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского прямо в ходе церемонии в Верховной раде.