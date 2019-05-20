Политолог отметил противоречивость заявлений Зеленского на инаугурации

Он также выразил мнение, что политика нового лидера Незалежной будет серьёзно отличаться от той, которую вёл Пётр Порошенко.

Прозвучавшие во время церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского заявления являются неоднозначными и противоречивыми. Об этом Лайфу рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

— Зеленский держался достаточно уверенно, он актёр, он привык быть в центре внимания публики. Но, что касается анализа всех его заявлений и всего остального, надо дождаться всё-таки каких-то конкретных действий, — заявил Безпалько.

В качестве примера он привёл заявление Зеленского о роспуске Верховной рады, который может пройти на основании "непонятно каких законов" и с нарушениями конституции.

— Его заявления, они крайне противоречивы. Уже все к этому привыкли. То он говорит о "нормандском формате", то о "минском формате", судя по всему, не имея ни малейшего представления о том, что это такое. То он, соответственно, пытается каким-то образом вернуть на Украину Крым и Донбасс, но при этом он не оговаривает того факта, что вернуть их можно только с помощью войны. А ведь запрос населения был именно на прекращение войны, — добавил Безпалько.

Эксперт также призвал дождаться от Зеленского конкретных действий и выразил уверенность, что его политика будет существенно отличаться от той, которую проводил Пётр Порошенко.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На новом посту он уже успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству страны.