Меркель поздравила Зеленского со вступлением на пост президента Украины

Федеральный канцлер Германии заявила, что ФРГ в будущем будет поддерживать Украину на пути реформ и в праве на суверенитет.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины. Об этом заявила заместитель официального представителя Правительства ФРГ Мартина Фиц.

— Позвольте мне сказать, так как сегодня происходит инаугурация, что канцлер поздравляет господина Зеленского в связи со вступлением в должность президента Украины, — заявила Фиц на брифинге в Берлине.

Кроме того, Фиц отметила, что отношения между Германией и Украиной очень тёплые. По её словам, Меркель не исключила того, что Берлин в будущем окажет поддержку Киеву на пути к реформам и правам на суверенитет, а также неприкосновенность территорий.

Также Фиц добавила, что канцлер ФРГ не смогла принять участие в процедуре вступления Зеленского во власть в связи с плотным графиком. Поэтому на церемонии инаугурации Германию представлял бывший федеральный президент ФРГ Кристиан Вульф.

Ранее Лайф писал, что Зеленский официально стал президентом Украины. Политик принял присягу в здании Верховной рады, после чего ему были переданы официальные символы власти — знак президента, гербовая печать и булава.