В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют колледж полиции

В Москве неизвестные сообщили о минировании двух колледжей полиции, проводится эвакуация одного из них, сообщает ТАСС.
По данным источника агентства, сообщения о минировании поступили в администрации колледжей, расположенных на улице Фабрициуса и улице Тухачевского.
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрывов в учебных заведениях. Из колледжа полиции на улице Тухачевского эвакуируют учащихся.
Также сегодня поступили сообщения о минировании школы на улице Крупской и школы на улице Санникова в Москве.
В начале мая из-за угрозы взрыва из офиса "Яндекса" в Москве эвакуировали более 1,5 тысячи человек.
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