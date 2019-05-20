В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют колледж полиции

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В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют колледж полиции

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Фото: © РИА "Новости" / Максим Блинов

В Москве неизвестные сообщили о минировании двух колледжей полиции, проводится эвакуация одного из них, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, сообщения о минировании поступили в администрации колледжей, расположенных на улице Фабрициуса и улице Тухачевского.

Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрывов в учебных заведениях. Из колледжа полиции на улице Тухачевского эвакуируют учащихся.

Также сегодня поступили сообщения о минировании школы на улице Крупской и школы на улице Санникова в Москве.

В начале мая из-за угрозы взрыва из офиса "Яндекса" в Москве эвакуировали более 1,5 тысячи человек.

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