Сотрудник ГАИ из Белоруссии мог покончить с собой, выдав суицид за убийство

Источники Лайфа, близкие к следствию, отмечают, что милиционер в апреле уже пытался покончить с собой.

Сотрудник ГАИ, чьё тело нашли за чертой Могилёва, покончил с собой, выдав суицид за убийство. Как сообщили на брифинге представители СК Республики Беларусь, следствие рассматривает самоубийство как основную версию случившегося.

В совершении преступления подозревали людей, которые находились в чёрной "Волге" с российскими номерами, но эта версия не подтвердилась.

Как сообщил Лайфу источник, знакомый с ходом расследования, лейтенант в апреле уже пытался покончить с собой. Следователи изъяли у него ноутбук и обнаружили, что он заготовил прощальные сообщения друзьям. Часть из них даже разослал. Примечательно, что на место, где было найдено тело сотрудника ГАИ, он приезжал и ранее — это зафиксировали сигналы с его мобильного.

Перед трагедией лейтенант попал в ДТП, в результате которого потерял много денег и получил выговор от начальства. Из-за всего этого он очень сильно переживал.

Как уже сообщал Лайф, тело молодого лейтенанта милиции нашли за чертой Могилёва. Он выехал на вызов по делу о ДТП, после чего пропал вместе с табельным оружием. Перед ЧП он успел отправить сообщение про чёрную "Волгу" с российскими госномерами.