На Москву надвигается 27-градусная жара

В среду, 22 мая, в Москве установятся июльские температуры, воздух прогреется до 25–27 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре России.

— В начале недели солнечная и по-летнему тёплая погода порадует жителей столичного региона, — сказано в сообщении синоптиков.

Как отмечается, начиная с 23 мая, температура будет постепенно возвращаться к обычным для мая значениям. Днём в четверг ожидается дождь, местами гроза и ветер с порывами до 17 м/с, максимальная температура воздуха составит 22–24 градуса тепла.

В пятницу, 24 мая, температура в российской столице опустится до 15–20 градусов тепла, местами будет идти небольшой дождь.

Сегодня в Москве установилась температура, которая соответствует климатическим показателям июня.