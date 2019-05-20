США пообещали поддержку Украине при Зеленском

Американская сторона с нетерпением ждёт начала совместной работы с новым президентом Украины и новым парламентом.

В США пообещали дальше оказывать поддержку Украине и содействовать её свободе. Об этом заявил журналистам министр энергетики США Рик Перри, который присутствовал на инаугурации Зеленского в качестве главы американской делегации.

По словам Перри, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп просил передать дружественное послание: Вашингтон вместе с народом Украины. Также в Белом доме отметили, что продолжат поддерживать жителей Незалежной и с нетерпением ждут сотрудничества как с Владимиром Зеленским, так и с новым парламентом.

— США будут продолжать поддерживать народ Украины в защите независимости, в стремлении к свободе, — заявил Рик Перри.

Кроме того, министр энергетики США подчеркнул, что одной из самых главных демонстраций свободы является экономическая свобода страны.

Ранее Лайф писал, что 20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В здании Верховной рады в Киеве прошла церемония инаугурации, где Зеленский принёс присягу и получил официальные символы власти — знак президента, гербовую печать и булаву.