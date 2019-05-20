Первая леди Украины завела аккаунт в Instagram и показала, как заботится о муже

После создания странички в соцсети супруга украинского лидера подписалась на четыре страницы: своего мужа, студии "Квартал 95", телевизионного шоу "Женский квартал" и аккаунт команды Зе.

Жена президента Украины Елена Зеленская завела официальную страницу в "Инстаграме". В описании профиля она коротко написала: The newbie First Lady.

Первая леди Украины уже успела опубликовать несколько кадров с мужем перед инаугурацией, а в сториз показала, как заботливо поправляет галстук супругу перед мероприятием.

Зеленская подписана на четыре страницы: своего мужа, студии "Квартал 95", телевизионного шоу "Женский квартал" и аккаунт команды Зеленского. Число же её подписчиков постоянно растёт.

Ранее сообщалось, что Зеленский официально стал президентом Украины. Главой государства он стал после того, как принял присягу в здании Верховной рады. По результатам второго тура выборов президента Украины он набрал 73,22% голосов избирателей. В своей первой речи в качестве украинского лидера он назвал своей задачей номер один прекращение огня в Донбассе.