Пострадавшую в ДТП певицу МакSим выписали из больницы

Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила, что артистку выписали из больницы, где она находилась после ДТП.

— МакSим выписали из больницы и она уже дома! Марина чувствует себя хорошо, — написала Соколова в посте в "Инстаграме".

Менеджер исполнительницы отметила, что впереди у МакSим много работы, в том числе премьера нового клипа и концерты в Москве и Ташкенте.

Соколова рассказала, что в ближайшее время певица начнёт работать в студии над новой композицией и встретится с поклонниками. Дата и место встречи будут объявлены позднее.

Как ранее сообщал Лайф, певица МакSим попала в серьёзное ДТП по дороге в аэропорт, когда торопилась на рейс, чтобы успеть на съёмки в Москву. В аварии, которая произошла не в России, исполнительница получила множественные повреждения мягких тканей. Певица рассказала, что выжить в аварии ей помог ремень безопасности. В клинику в Москве МакSим доставили на частном самолёте.