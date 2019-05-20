Вице-премьер Украины дал три совета Зеленскому

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Вице-премьер Украины дал три совета Зеленскому

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Владимир Зеленский. Фото: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко дал три совета президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. На своей странице в "Твиттере" замглавы правительства, в частности, призвал нового лидера страны не бояться украинского языка.

В день, когда избранный президент в зените славы, хочу пожелать ему три вещи: не искать новых Харьковских соглашений с Россией, не подписывать новых кабальных договоров с "Газпромом" и не бояться украинского языка. А, наоборот, любить его и поддерживать, — написал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский официально президент Украины с сегодняшнего дня. Главой государства он стал после того, как принял присягу в здании Верховной рады. По результатам второго тура выборов президента Украины он набрал 73,22% голосов избирателей. В своей первой речи в качестве украинского лидера он назвал своей первой задачей прекращение огня в Донбассе, а также сообщил, что распускает Раду. В своём выступлении он периодически переходил на русский язык.

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