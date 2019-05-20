Зеленский перед инаугурацией поцеловал лысину друга из "Квартала-95" — видео

Во время своего триумфального шествия к Верховной раде перед церемонией вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский успел пообщаться с толпой приветствующего его народа. Он вприпрыжку прошёлся перед зданием парламента, а также давал украинцам "пять".

Кроме того, Зеленский, увидев в толпе людей своего коллегу — актёра из студии "Квартал-95" Евгения Кошевого, поцеловал его в лысину. А для того чтобы тепло поприветствовать товарища, Зеленскому пришлось подскочить к ограждению и высоко подпрыгнуть.

Как уже сообщал Лайф, сегодня в Киеве прошла церемония инаугурации в Верховной раде. В здании парламента Владимир Зеленский принёс присягу, после чего ему были переданы официальные символы власти — знак президента, гербовая печать и булава.

Лайф вёл прямую трансляцию с места событий.