Бросившую дочь в московской поликлинике мать-кукушку доставили в суд — видео

Девушке, которая решила, что ребёнок помешает её романтическим отношениям, изберут меру пресечения.

Гражданку Украины Марию Р., бросившую двухлетнюю дочь Арину в одной из поликлиник на севере российской столицы, доставили в Савёловский суд Москвы.

Девушке, решившей, что ребёнок помешает её отношениям с 27-летним гражданином России Шамилем С., изберут меру пресечения.

Как сообщал Лайф, неизвестная в маске оставила двухлетнюю девочку в одной из московских поликлиник. Было возбуждено уголовное дело, в СК обратились предполагаемые бабушки малышки. Вскоре была задержана мать-кукушка, она приехала в российскую столицу 12 мая из Винницкой области Украины. Также позднее правоохранителями был задержан сожитель девушки.

В настоящее время девочка находится в больнице под пристальным наблюдением медиков. Её мать на допросе заявила, что бросила двухлетнего ребёнка, так как не справлялась с обязанностями. Девушка и её сожитель задержаны.