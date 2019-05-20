В Роспотребнадзоре напомнили, что прививки нужно делать за две недели до отпуска

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В Роспотребнадзоре напомнили, что прививки нужно делать за две недели до отпуска

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Фото: © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

По словам главы ведомства, организму нужно успеть выработать антитела, чтобы защитить человека.

Проводить иммунизацию перед отпуском нужно не меньше чем за две недели. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Организму нужно успеть выработать антитела и защитить вас, — отметила она.

Глава ведомства также посоветовала употреблять овощи и фрукты по сезону, которые выращены на территории проживания.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в преддверии начала сезона летнего отдыха запустил всероссийскую горячую линию по его качеству и безопасности.

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