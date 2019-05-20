В Роспотребнадзоре напомнили, что прививки нужно делать за две недели до отпуска

Проводить иммунизацию перед отпуском нужно не меньше чем за две недели. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
— Организму нужно успеть выработать антитела и защитить вас, — отметила она.
Глава ведомства также посоветовала употреблять овощи и фрукты по сезону, которые выращены на территории проживания.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор в преддверии начала сезона летнего отдыха запустил всероссийскую горячую линию по его качеству и безопасности.
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