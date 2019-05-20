Бросившая дочь в поликлинике мать-кукушка сбежала от журналистов по ж/д путям

Представляющий интересы матери-кукушки юрист заявил, что она не хочет общаться со СМИ.

Гражданка Украины Мария Р., которая бросила двухлетнюю дочь в поликлинике на севере Москвы, пыталась убежать от журналистов после того, как столичный суд принял решение отпустить её и её возлюбленного.

Представляющий интересы пары юрист заявил, что его клиенты не хотят общаться с представителями СМИ.

Как сообщал Лайф, 16 мая Мария Р. и её возлюбленный Шамиль С. обманом забрали у родственницы дочь девушки, после чего отвезли ребёнка в поликлинику. Там Мария Р. оставила малышку одну. Пара решила, что девочка будет мешать их дальнейшим взаимоотношениям.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в СКР обратились предполагаемые бабушки малышки. Вскоре Мария Р. была задержана, как выяснилось, она приехала в российскую столицу 12 мая из Винницкой области Украины. Девочка находится в больнице под пристальным наблюдением медиков. Её мать на допросе заявила, что бросила двухлетнего ребёнка, так как не справлялась с обязанностями.