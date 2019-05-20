"АвтоВАЗ" отзывает около 33 тысяч Lada Largus из-за проблем с тормозами

"АвтоВАЗ" отзывает около 33 автомобилей Lada Largus на всей территории РФ из-за обнаруженных проблем с тормозной системой. Об этом сообщает Росстандарт.

Всего под процедуру попадает 32 тысячи 892 автомобиля, реализованных с ноября 2017 года. Причиной отзыва называется возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, из-за чего может возникнуть повышенное усилие на педаль тормоза.

На всех попадающих под процедуру отзыва авто будут выполнены проверка даты производства вакуумного усилителя и его замена в случае необходимости. Все ремонтные работы будут бесплатны для владельцев.