Пашинян призвал разблокировать здания судов Армении

Глава правительства также извинился перед теми гражданами, которые не смогли завершить свои дела.

Премьер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать здания судов по всей республике. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Я благодарю всех за то, что откликнулись на мой призыв и блокировали здания судов. Это значит, что оздоровлению судебной системы нет альтернативы, — написал он.

Глава правительства также извинился перед теми гражданами, которые не смогли закончить свои дела в судах.

Напомним, накануне Пашинян призвал заблокировать с утра понедельника здания всех судов в стране и не впускать туда никого. Соответствующее заявление он сделал после того, как суд в Ереване освободил из-под стражи экс-главу государства Роберта Кочаряна, который был арестован по обвинению в свержении конституционного строя, под поручительство бывшего и действующего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.