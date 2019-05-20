Пашинян призвал разблокировать здания судов Армении

Премьер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников разблокировать здания судов по всей республике. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
— Я благодарю всех за то, что откликнулись на мой призыв и блокировали здания судов. Это значит, что оздоровлению судебной системы нет альтернативы, — написал он.
Глава правительства также извинился перед теми гражданами, которые не смогли закончить свои дела в судах.
Напомним, накануне Пашинян призвал заблокировать с утра понедельника здания всех судов в стране и не впускать туда никого. Соответствующее заявление он сделал после того, как суд в Ереване освободил из-под стражи экс-главу государства Роберта Кочаряна, который был арестован по обвинению в свержении конституционного строя, под поручительство бывшего и действующего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
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