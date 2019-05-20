Омич шокирован поступком бывшей жены, привязавшей сына к столбу на ночь

Мужчина также намерен сейчас же забрать мальчика к себе и не собирается оставлять его в детском доме.

Отец мальчика, которого мама привязала к столбу на всю ночь из-за прогулов в школе в Омской области, в беседе с Лайфом рассказал, что был шокирован случившимся.

— Я только что узнал и опешил, конечно! Звоню уже в прокуратуру! Галина — это бывшая моя жена, мы в разводе. Мы развелись в 2012 году. Не проживаем вместе, — рассказал отец мальчика.

По его словам, его бывшая супруга изначально после развода хотела и в итоге забрала ребёнка себе. Этого же добивался и мужчина.

— Она и сейчас не даёт мне с ним общаться. В дом не пускает, телефоны не поднимает. В прошлом году только дала его забрать к себе на новогодние праздники. После меня, я слышал, она уже пятерых мужчин сменила, не знаю, что могло произойти! Она не выпивала вроде, сын не рассказывал, что мама могла обидеть, — продолжил мужчина.

Житель Омской области добавил, что намерен забрать ребёнка к себе и не собирается его оставлять в детском доме.

Как стало известно Лайфу, мальчик состоял на учёте в ПДН, ближайшие три месяца он проведёт в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. При этом в школе его характеризуют положительно.

Ранее Лайф рассказывал, что жительница посёлка Любинский Омской области наказала 10-летнего сына за прогул уроков в школе, избив его ремнём и привязав к столбу в сарае.