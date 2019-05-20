Суд арестовал подозреваемого в убийстве помощника московского прокурора

По версии следствия, молодые люди из Перми познакомились с сотрудником надзорного ведомства в Сети.

В Москве суд арестовал на один месяц и 23 дня Андрея Глухих, которого подозревают в убийстве помощника бутырского межрайонного прокурора Д. Некрасова.

По версии следствия, Андрей Глухих и его сообщник Максим Лунегов познакомились с Некрасовым в Сети. Они убили молодого человека, после чего попытались сделать так, чтобы его смерть выглядела как несчастный случай.

Из квартиры Некрасова они украли ноутбук, две системы нагревания табака, спиртное, одежду и 100 рублей. Правоохранителям удалось задержать Глухих, его подельник Лунегов находится в бегах.