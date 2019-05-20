Зеленский подтвердил, что распустит Раду первым же указом

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Зеленский подтвердил, что распустит Раду первым же указом

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Фото из официального инстаграм-аккаунта "Зе!команды"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым подписанным им документом будет указ о роспуске парламента страны. Об этом он рассказал журналистам сразу на выходе из Верховной рады после церемонии инаугурации.

— (указ. — Прим. Лайфа) о роспуске Рады, — заявил Зеленский, отвечая на соответствующий вопрос.

Правда, конкретной даты подписания документа, а также сроков его реализации новый украинский гарант называть не стал.

Напомним, что о роспуске Верховной рады Зеленский заявил во время своей инаугурационной речи. Всему правительству он тоже предложил написать заявления об отставке. А среди тех, с кем Зеленский намерен распрощаться в первую очередь, он назвал главу СБУ, министра обороны и генпрокурора страны.

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