В России предложили изымать автомобили у пьяных водителей

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В России предложили изымать автомобили у пьяных водителей

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Фото: © Shutterstock

МВД России направило в Правительство РФ предложение, согласно которому сотрудники ведомства смогут изымать автомобили у пьяных водителей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МВД РФ.

В Правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, — отметил собеседник агентства.

Ранее Лайф рассказывал, что Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.

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