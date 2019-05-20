В Савёловском суде объяснили, почему отпустили мать-кукушку и её сожителя

Оказалось, что уголовное дело в отношении гражданки Украины, которая бросила двухлетнюю дочь в московской поликлинике, было прекращено.

В Савёловском районном суде Москвы прокомментировали ситуацию с матерью-кукушкой Марией Рудницкой, которая избежала ареста после того, как бросила свою двухлетнюю дочь в поликлинике. Женщину отпустили из зала суда вместе с её сожителем.

В пресс-службе суда пояснили, что уголовное дело в отношении Рудницкой было прекращено.

— Поступило постановление межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и об освобождении задержанных, — прокомментировали представители суда.

За комментариями относительно дальнейшего хода расследования в суде рекомендовали обращаться в следственные органы.

Как уже сообщал Лайф, 16 мая Мария и её возлюбленный Шамиль обманом забрали девочку у родственницы, где малышка проживала неопределённое время, после чего отвезли её в поликлинику. Там горе-мать оставила дочь одну, чтобы та не мешала ей строить личную жизнь.

Вскоре парочку задержали. СК возбудил дело по статьям "Оставление в опасности" и "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Сегодня суд должен был избрать Марии и Шамилю меру пресечения, однако их неожиданно отпустили на свободу. Лайф заснял, как мать-кукушка и её кавалер убегали из зала суда по железнодорожным путям.