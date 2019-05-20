Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени

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Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: © Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.

Парни, прошу, давайте не будем меня называть Владимир Александрович. Владимир нормально, — сказал украинский лидер, когда журналисты попытались задать ему вопросы.

Когда его попросили сказать что-либо для родного города — Кривого Рога — Зеленский передал привет своим родителям и родителям своих друзей.

Ранее Лайф опубликовал запись, на которой видно, как перед инаугурацией Зеленский поцеловал лысину друга из "Квартала-95" Евгения Кошевого.

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