Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени

Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, попросил представителей СМИ обращаться к нему по имени.

— Парни, прошу, давайте не будем меня называть Владимир Александрович. Владимир нормально, — сказал украинский лидер, когда журналисты попытались задать ему вопросы.

Когда его попросили сказать что-либо для родного города — Кривого Рога — Зеленский передал привет своим родителям и родителям своих друзей.

Ранее Лайф опубликовал запись, на которой видно, как перед инаугурацией Зеленский поцеловал лысину друга из "Квартала-95" Евгения Кошевого.