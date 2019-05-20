Глава Минприроды рассказал Путину, как выполняется проект "Чистая страна"

Финансирование строительства двух десятков заводов по переработке мусора, работа по рекультивации свалок ведётся по планам. Об этом глава Минприроды Дмитрий Кобылкин рассказал президенту России Владимиру Путину.
По его словам, в рамках программы "Чистая страна" работы начаты по рекультивации 48 свалок, всего же речь идёт о 191 свалке.
— Предстоит построить 220 заводов по сортировке и переработке (мусора. — Прим. ред.), — сказал Кобылкин. — 20 из этих заводов мы уже отобрали, идёт работа по проверке проектов, и думаю, что до конца года мы начнём финансирование 20 заводов.
Отдельное внимание руководитель ведомства уделил тяжёлым объектам в Нижегородской области — "Игумново", "Чёрная дыра" и "Белое море".
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