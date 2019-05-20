Политолог рассказал, из-за кого Украина оказалась в долговой кабале у МВФ

Серьёзные долги Украины перед МВФ образовались из-за политики предыдущих властей Незалежной и переворота 2014 года. Об этом Лайфу рассказал украинский экономист и политолог Александр Дудчак.

— Это такая политика проводилась, проводилась она сознательно, проводилась и навязывалась. МВФ выдвигал различные требования, которые неприемлемы для суверенного государства. Но эта украинская власть, которая пять лет управляла Украиной, она делала всё возможное, чтобы долговая кабала была для Украины неподъёмной. Такое впечатление, что они делали это сознательно, — заявил Дудчак.

Он также напомнил, что Украина стабильно развивалась до конца 2013 года, а большое количество кредитов выдавалось для смены власти в стране. При этом Дудчак выразил надежду, что новый лидер Незалежной Владимир Зеленский сможет справиться с данной ситуацией.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом принесло стране одни убытки.